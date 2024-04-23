Это оптимальное идеальное решение, если вы хотите купить понравившуюся квартиру, не дожидаясь накопления полной суммы, но оформлять ипотеку не хотите. Первый взнос по рассрочке от 500 000 рублей.
Есть различные варианты покупки квартиры в рассрочку:
Рассрочка по корпусу 4.1
1 платёж от 60%, 2 платёж - остаток через 2 месяца
1 платёж от 50%, 2 платёж - остаток через 3 месяца (+ 1% от общей стоимости)
Рассрочка по корпусу 4.2
1 платёж - 15%, 2 платёж - 35%, 3 платёж через 6 месяцев – остаток 50% в июне 2025г.
1 платёж - 30%, 2 платёж - остаток 70% в июне 2025
Рассрочка 70/30
1 платеж 70% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора
2 платеж 30% вносится до 25.12.2024 для корпуса 4.1 и до 25.06.2025 для корпуса 4.2
Рассрочка 30/30/40
1 платеж 30% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора
2 платеж 30% вносится в течение 3 месяца с даты заключения договора
3 платеж 40% вносится до 25.03.2025 для корпуса 4.1 и до 25.06.2025 для корпуса 4.2
Рассрочка стандарт
1 платеж от 30% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора
2 платеж и последующие равными платежами ежемесячно до 25.05.2025 для корпуса 4.1 до 25.11.2025 для корпуса 4.2
Рассрочка с отложенным платежом
1 платеж от 50% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора
2 платеж и последующие (кроме последнего) не менее 100 000 руб. ежемесячно
Последний платёж - остаток - до 25.05.2025 для корпуса 4.1 до 25.11.2025 для корпуса 4.2
При полной 100% оплате за счет собственных средств предусмотрена скидка в размере 7%.