В корпусе 4.2 вы можете приобрести квартиру с чистовой отделкой, не беспокоясь о хлопотах ремонта и экономя время.

Квартиры в корпусе 4.1 реализуются с предчистовой отделкой. Это идеальное решение для тех, кто желает воплотить свой уникальный дизайн.

Планировки адаптированы под покупателей с разными запросами. Для любителей шумных вечеринок – евроквартиры с большими кухнями-гостиными, для многодетных семей – с изолированными комнатами. Большой выбор студий с выделенной гардеробной зоной и видовых вариантов с видом на лес.

Жилой комплекс реализуется в рамках проектного финансирования от банка ДОМ.РФ: квартиры реализуются через эскроу-счета, это означает полную гарантию соблюдения сроков строительства и ввода в эксплуатацию.

Квартиры площадью от 21 до 77 кв. м спроектированы с учетом современных потребностей: большие пространства кухонь-гостиных, гардеробные. Увеличенная за счет трех створок площадь остекления каждого окна и низкие подоконники (на уровне 50 см от пола) обеспечивают обилие света. Две из трех створок оснащены поворотно-откидным механизмом.

Используются современные технологии энергосбережения. Помимо материалов с высокими показателями теплоизоляции, в комплексе установлен индивидуальный тепловой пункт, это значит, что нагрев радиаторов будет меняться в зависимости от уличной температуры – никакого перерасхода тепла.

По границе комплекса проходит лес, что создаёт ощущение связи с природой. Летом можно наблюдать потрясающие рассветы и закаты, контрастирующие с густой зеленью, осенью листва покрывается сочными красками, а зимой кроны посыпает снег – любоваться сменой времен года особенно ценно для жителя мегаполиса.

Квартира в новом доме – это не только квадратные метры, но и уютный двор, любимые магазины, вдохновляющие места для прогулок. Первые этажи, а также отдельная пристройка отведены под стрит-ритейл: продуктовые магазины, кафе, маркет-плейсы, салоны красоты – всё, что составляет часть повседневной жизни.

Проект попал в Книгу рекордов России благодаря самому масштабному граффити. Огромные ромашки на фасадах домов были выполнены петербургским художником Алексеем Сергиенко как жизнеутверждающий символ радости и красоты. Площадь изображения достигает 318 кв. м.

Школы, детсады, поликлиники, сетевые магазины – в пределах 15 минут ходьбы. В четверти часа езды крупные горнолыжные курорты – «Охта Парк» и «Северный склон». А если ехать никуда не хочется, отправляйтесь пешком в парк Охтинская долина – излюбленное место семейного отдыха местных жителей.

Всего 20 минут пешком понадобится, чтобы добраться до метро «Девяткино». Ж/д станция Лаврики в 700 метрах, откуда можно за считанные минуты доехать до Финляндского вокзала или отправиться за город. Удобный выезд на КАД и Токсовское шоссе обеспечивает свободу передвижения автомобилистам. Рядом с комплексом автобусная остановка, через которую курсируют маршруты до метро.

Или вы можете воспользоваться уникальной программой «Обмен». Покупайте квартиру в жилом комплексе "Ромашки" в кратчайшие сроки и живите в своей квартире, пока дом строится. Переезжайте из другого региона в Санкт-Петербург или Москву быстро и комфортно, не теряя время на продаже своего жилья. Часть средств, вырученных от продажи вашей недвижимости, партнер может вернуть наличными. При выкупе ипотечного жилья партнер погасит остаток по кредиту. Города участвующие в программе: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Курган и Омск.

Все услуги по оценке и последующей продаже своей квартиры вы получаете бесплатно – обязательства по агентскому вознаграждению мы берем на себя. Если стоимость продаваемой квартиры меньше цены новостройки, вы можете дополнительно воспользоваться ипотекой. А мы поможем оформить документы и получить лучшие условия от банка-партнера.

Приобретайте недвижимость в новом доме, не дожидаясь завершения продажи существующего жилья. По программе трейд-ин вы можете заключить сделку уже сейчас, оплатив всего 5% от стоимости квартиры. Оставшийся платеж выплачивается после реализации вашей старой квартиры: агентство-партнер продаст ее по рыночной цене не позднее, чем за 3 месяца. Стоимость новой недвижимости фиксируется на этот период и, таким образом, вы застрахованы от повышения цены или продажи выбранной квартиры другому покупателю.

2. Наши партнеры оценят вашу старую квартиру в течение 2-3 дней. Если ее стоимость окажется ниже необходимой, мы поможем подобрать оптимальную ипотечную программу.

Это оптимальное идеальное решение, если вы хотите купить понравившуюся квартиру, не дожидаясь накопления полной суммы, но оформлять ипотеку не хотите. Первый взнос по рассрочке от 500 000 рублей.

Покупка по траншу предполагает скидку от базовой стоимости - 3%. Сумма первого транша и необходимый, в зависимости от программы, первый взнос, должны составлять не менее 60% от стоимости квартиры. Второй транш выдается в зависимости от срока сдачи дома. Ставки по ипотеке от 6%, в зависимости от программы кредитования.

Жилой комплекс аккредитован крупными федеральными банками: ДОМ.РФ, Сбербанк, Тинькофф, банк Россия, РосБанк и другими. Доступны программы с господдержкой, субсидированные с пониженным процентом, а также траншевая ипотека. Минимальная ставка 2,9%, первый взнос от 541 000 рублей.

Покупка новой квартиры – ответственный шаг, поэтому предлагаем широкий выбор возможностей оплаты. Наши специалисты готовы проконсультировать вас, подобрать оптимальную программу, оформить все необходимые документы и сопровождать на всех этапах сделки.

Корпус 3 сдан весной 2023 года, идет заселение, корпуса 4.1 и 4.2 планируются к вводу в эксплуатацию в IV квартале 2024 года и II квартале 2025 года соответственно.

Проект состоит из корпусов переменной этажности от 14 до 18 этажей, включает в себя уютный прогулочный двор с площадками для спорта и отдыха, стрит-ритейл с магазинами и сервисами первой необходимости. Продажи ведутся в двух домах через эскроу-счета— жилой комплекс получил проектное финансирование. Финансирование ведет банк ДОМ РФ.

ЖК «Ромашки» — это семейный жилой комплекс стандарт-класса с яркой архитектурой и уникальными планировками, расположенный в экологически чистом районе между живописной рекой Охтой и улицей Шоссе в Лаврики.

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