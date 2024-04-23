+7 (812) 385-74-88

Жилой комплекс «Ромашки»

Городской комфорт в окружении природы по доступным ценам
  • 20 минут пешком до метро
  • Квартиры от 3 млн рублей
  • Квартиры с отделкой от 3.3 млн рублей
  • Ипотека от 2,9%
  • Ключи осенью
  • Проектное финансирование
Дом.РФ
РАССРОЧКА: 15% СЕЙЧАС, ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ !!!
Просторные студии
  • от 3.1 млн ₽
  • от 22.59 м²
1-комнатные квартиры
  • от 4.9 млн ₽
  • от 37.17 м²
2-комнатные квартиры
  • от 6.7 млн ₽
  • от 49.77 м²
3-комнатные квартиры
  • от 9.0 млн ₽
  • от 76.33 м²
Просторные студии
  • от 3.1 млн ₽
  • от 22.59 м²
1-комнатные квартиры
  • от 4.9 млн ₽
  • от 37.17 м²
2-комнатные квартиры
  • от 6.7 млн ₽
  • от 49.77 м²
3-комнатные квартиры
  • от 9.0 млн ₽
  • от 76.33 м²

О проекте

ЖК «Ромашки» — это семейный жилой комплекс стандарт-класса с яркой архитектурой и уникальными планировками, расположенный в экологически чистом районе между живописной рекой Охтой и улицей Шоссе в Лаврики.

Проект состоит из корпусов переменной этажности от 14 до 18 этажей, включает в себя уютный прогулочный двор с площадками для спорта и отдыха, стрит-ритейл с магазинами и сервисами первой необходимости. Продажи ведутся в двух домах через эскроу-счета— жилой комплекс получил проектное финансирование. Финансирование ведет банк ДОМ РФ.

Корпус 3 сдан весной 2023 года, идет заселение, корпуса 4.1 и 4.2 планируются к вводу в эксплуатацию в IV квартале 2024 года и II квартале 2025 года соответственно.

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  • Транспортная доступность

    20 минут пешком до метро, 700 м до ж/д станции, рядом КАД

  • Уникальность

    Современные планировки и доступные цены

  • Экологичность

    Зелёное окружение и отсутствие производств рядом

Как купить

Покупка новой квартиры – ответственный шаг, поэтому предлагаем широкий выбор возможностей оплаты. Наши специалисты готовы проконсультировать вас, подобрать оптимальную программу, оформить все необходимые документы и сопровождать на всех этапах сделки.

Ипотека

Жилой комплекс аккредитован крупными федеральными банками: ДОМ.РФ, Сбербанк, Тинькофф, банк Россия, РосБанк и другими. Доступны программы с господдержкой, субсидированные с пониженным процентом, а также траншевая ипотека. Минимальная ставка 2,9%, первый взнос от 541 000 рублей.

В качестве оплаты принимаем государственные жилищные сертификаты, сертификаты переселения и материнский (семейный) капитал.

Траншевая ипотека

Покупка по траншу предполагает скидку от базовой стоимости - 3%. Сумма первого транша и необходимый, в зависимости от программы, первый взнос, должны составлять не менее 60% от стоимости квартиры. Второй транш выдается в зависимости от срока сдачи дома. Ставки по ипотеке от 6%, в зависимости от программы кредитования.

Бесплатная консультация по номеру +7 (812) 385 74 88, ежедневно с 9:00 до 20:00



Сбербанк
  • Ставка от 5 %
  • Первый взнос от 20 %
  • Срок, до 30 лет
Тинькофф
  • Ставка от 5 %
  • Первый взнос от 20 %
  • Срок, до 30 лет
Дом РФ
  • Ставка от 5 %
  • Первый взнос от 20 %
  • Срок, до 30 лет

Сумма кредита не больше 6 млн руб.: Господдержка 6.1%; Семейная ипотека 5.1%

Росбанк Дом
  • Ставка от 5 %
  • Первый взнос от 20 %
  • Срок, до 30 лет
АО АБ Россия
  • Ставка от 5 %
  • Первый взнос от 20 %
  • Срок, до 30 лет
РостФинанс Банк
  • Ставка от 5 %
  • Первый взнос от 20 %
  • Срок, до 30 лет
Рассрочка

Это оптимальное идеальное решение, если вы хотите купить понравившуюся квартиру, не дожидаясь накопления полной суммы, но оформлять ипотеку не хотите. Первый взнос по рассрочке от 500 000 рублей. 


Есть различные варианты покупки квартиры в рассрочку:


Рассрочка по корпусу 4.1

1 платёж от 60%, 2 платёж - остаток через 2 месяца

1 платёж от 50%, 2 платёж - остаток через 3 месяца (+ 1% от общей стоимости)


Рассрочка по корпусу 4.2

1 платёж - 15%, 2 платёж - 35%, 3 платёж через 6 месяцев – остаток 50% в июне 2025г.

1 платёж - 30%, 2 платёж - остаток 70% в июне 2025

Рассрочка 70/30

1 платеж 70% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора

2 платеж 30% вносится до 25.12.2024 для корпуса 4.1 и до 25.06.2025 для корпуса 4.2


Рассрочка 30/30/40

1 платеж 30% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора

2 платеж 30% вносится в течение 3 месяца с даты заключения договора

3 платеж 40% вносится до 25.03.2025 для корпуса 4.1 и до 25.06.2025 для корпуса 4.2


Рассрочка стандарт

1 платеж от 30% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора

2 платеж и последующие равными платежами ежемесячно до 25.05.2025 для корпуса 4.1 до 25.11.2025 для корпуса 4.2


Рассрочка с отложенным платежом

1 платеж от 50% вносится в течение 2 дней с даты заключения договора

2 платеж и последующие (кроме последнего) не менее 100 000 руб. ежемесячно

Последний платёж - остаток - до 25.05.2025 для корпуса 4.1 до 25.11.2025 для корпуса 4.2


При полной 100% оплате за счет собственных средств предусмотрена скидка в размере 7%.

Бесплатная консультация по номеру +7 (812) 385 74 88, ежедневно с 9:00 до 20:00



Эко-выкуп

1. Свяжитесь с менеджером, чтобы получить консультацию, выбрать и забронировать вашу новую квартиру в ЖК «Ромашки».

2. Наши партнеры оценят вашу старую квартиру в течение 2-3 дней. Если ее стоимость окажется ниже необходимой, мы поможем подобрать оптимальную ипотечную программу.

3. Заключите договор купли-продажи старой квартиры с нашими партнерами. Денежные средства от покупки Вы получите сразу после регистрации сделки.

4. Заключите договор на покупку вашей новой квартиры в ЖК «Ромашки» и внесите первоначальный взнос.

5. Поздравляем! Вы – хозяин новой квартиры в ЖК «Ромашки»!

Бесплатная консультация по номеру +7 (812) 385 74 88, ежедневно с 9:00 до 20:00



Трейд-ин

Cпособ обмена старой квартиры на новостройку, при котором деньги от продажи сразу перечисляются в счет оплаты нового жилья.

Приобретайте недвижимость в новом доме, не дожидаясь завершения продажи существующего жилья. По программе трейд-ин вы можете заключить сделку уже сейчас, оплатив всего 5% от стоимости квартиры. Оставшийся платеж выплачивается после реализации вашей старой квартиры: агентство-партнер продаст ее по рыночной цене не позднее, чем за 3 месяца. Стоимость новой недвижимости фиксируется на этот период и, таким образом, вы застрахованы от повышения цены или продажи выбранной квартиры другому покупателю.

Все услуги по оценке и последующей продаже своей квартиры вы получаете бесплатно – обязательства по агентскому вознаграждению мы берем на себя. Если стоимость продаваемой квартиры меньше цены новостройки, вы можете дополнительно воспользоваться ипотекой. А мы поможем оформить документы и получить лучшие условия от банка-партнера.

Или вы можете воспользоваться уникальной программой «Обмен». Покупайте квартиру в жилом комплексе "Ромашки" в кратчайшие сроки и живите в своей квартире, пока дом строится. Переезжайте из другого региона в Санкт-Петербург или Москву быстро и комфортно, не теряя время на продаже своего жилья. Часть средств, вырученных от продажи вашей недвижимости, партнер может вернуть наличными. При выкупе ипотечного жилья партнер погасит остаток по кредиту. Города участвующие в программе: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Курган и Омск.

Бесплатная консультация по номеру +7 (812) 385 74 88, ежедневно с 9:00 до 20:00



Новости и Акции

РАССРОЧКА: 15% СЕЙЧАС, ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ !!!
8 июля 2024
Трёхкомнатная со скидкой полмиллиона !!!
20 июня 2024
Квартиры с отделкой в корпусе 4.2 !
7 мая 2024
Скидка при полной оплате
6 мая 2024
Скидка иногородним
6 мая 2024
Ипотека от 2,9% на квартиры в ЖК «Ромашки»
1 декабря 2023

Доступность

ЖК «Ромашки» — проект стандарт-класса, в котором соблюдён естественный баланс необходимых требований к современному дому и условий для здорового отдыха. Доступные цены и разнообразие планировок обеспечены инновационной технологией строительства Куб 3V.

Удобное расположение

Всего 20 минут пешком понадобится, чтобы добраться до метро «Девяткино». Ж/д станция Лаврики в 700 метрах, откуда можно за считанные минуты доехать до Финляндского вокзала или отправиться за город. Удобный выезд на КАД и Токсовское шоссе обеспечивает свободу передвижения автомобилистам. Рядом с комплексом автобусная остановка, через которую курсируют маршруты до метро.

Продуманная инфраструктура

Школы, детсады, поликлиники, сетевые магазины – в пределах 15 минут ходьбы. В четверти часа езды крупные горнолыжные курорты – «Охта Парк» и «Северный склон». А если ехать никуда не хочется, отправляйтесь пешком в парк Охтинская долина – излюбленное место семейного отдыха местных жителей.

Уникальность

Проект попал в Книгу рекордов России благодаря самому масштабному граффити. Огромные ромашки на фасадах домов были выполнены петербургским художником Алексеем Сергиенко как жизнеутверждающий символ радости и красоты. Площадь изображения достигает 318 кв. м.

Среда для комфортной жизни

Квартира в новом доме – это не только квадратные метры, но и уютный двор, любимые магазины, вдохновляющие места для прогулок. Первые этажи, а также отдельная пристройка отведены под стрит-ритейл: продуктовые магазины, кафе, маркет-плейсы, салоны красоты – всё, что составляет часть повседневной жизни.

Экологичность

По границе комплекса проходит лес, что создаёт ощущение связи с природой. Летом можно наблюдать потрясающие рассветы и закаты, контрастирующие с густой зеленью, осенью листва покрывается сочными красками, а зимой кроны посыпает снег – любоваться сменой времен года особенно ценно для жителя мегаполиса.

Разумные траты на коммунальные услуги

Используются современные технологии энергосбережения. Помимо материалов с высокими показателями теплоизоляции, в комплексе установлен индивидуальный тепловой пункт, это значит, что нагрев радиаторов будет меняться в зависимости от уличной температуры – никакого перерасхода тепла.

Разнообразие планировок

Квартиры площадью от 21 до 77 кв. м спроектированы с учетом современных потребностей: большие пространства кухонь-гостиных, гардеробные. Увеличенная за счет трех створок площадь остекления каждого окна и низкие подоконники (на уровне 50 см от пола) обеспечивают обилие света. Две из трех створок оснащены поворотно-откидным механизмом.

Безопасность сделки

Жилой комплекс реализуется в рамках проектного финансирования от банка ДОМ.РФ: квартиры реализуются через эскроу-счета, это означает полную гарантию соблюдения сроков строительства и ввода в эксплуатацию.

Квартиры

Планировки адаптированы под покупателей с разными запросами. Для любителей шумных вечеринок – евроквартиры с большими кухнями-гостиными, для многодетных семей – с изолированными комнатами. Большой выбор студий с выделенной гардеробной зоной и видовых вариантов с видом на лес.

Квартиры в корпусе 4.1 реализуются с предчистовой отделкой. Это идеальное решение для тех, кто желает воплотить свой уникальный дизайн. 

В корпусе 4.2 вы можете приобрести квартиру с чистовой отделкой, не беспокоясь о хлопотах ремонта и экономя время.


Просторная студия
Площадь
26,09 м²
Этажи
17
Цена
3 406 623 ₽
  • Встроенный шкаф-купе
Однокомнатная квартира
Площадь
43,57 м²
Этажи
1
Цена
5 462 920 ₽
  • Кухня-гостиная
  • Просторная прихожая
Двухкомнатная квартира
Площадь
54,67 м²
Этажи
18
Цена
7 393 095 ₽
  • Ниши для хранения
  • Комната с окнами на две стороны
Трехкомнатная квартира
Площадь
76,33 м²
Этажи
7
Цена
9 439 837 ₽
  • Окна на две стороны
Просторная студия
Площадь
26,09 м²
Этажи
17
Цена
3 406 623 ₽
  • Встроенный шкаф-купе
Однокомнатная квартира
Площадь
43,57 м²
Этажи
1
Цена
5 462 920 ₽
  • Кухня-гостиная
  • Просторная прихожая
Двухкомнатная квартира
Площадь
54,67 м²
Этажи
18
Цена
7 393 095 ₽
  • Ниши для хранения
  • Комната с окнами на две стороны
Трехкомнатная квартира
Площадь
76,33 м²
Этажи
7
Цена
9 439 837 ₽
  • Окна на две стороны

Расположение

  • улица Шоссе в Лаврики, 95, Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область

    улица Шоссе в Лаврики, 95, Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область

  • До метро Девяткино 10 минут на автобусе

    До метро Девяткино 10 минут на автобусе

  • ЖД станция в 15 минутах пешком

    ЖД станция в 15 минутах пешком

Проложить маршрут
Объекты на карте

Ход строительства

3 корпус

сдан

Срок сдачи 4.1

IV квартал 2024

Срок сдачи 4.2

II квартал 2025

Июнь 2024
Июнь 2024

52
Май 2024
Май 2024

53
Апрель 2024
Апрель 2024

48
Март 2024
Март 2024

54
Февраль 2024
Февраль 2024

60
Январь 2024
Январь 2024

52
Декабрь 2023
Декабрь 2023

25
Ноябрь 2023
Ноябрь 2023

35
Октябрь 2023
Октябрь 2023

31

Документы

Проектные декларации 2
Разрешения на строительство 1

Контакты

Офис продаж
гор. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 95
+7 (812) 385 74 88
ежедневно: с 9:00 до 20:00
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Клиентская служба
+7 (812) 317 78 01
По будням: 9:00 до 18:00

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